Kiovaa lähestyvä sotilassaattue on jo 64 kilometriä pitkä

Satelliittikuvissa näkyvä Venäjän sotilassaattue on jo 64 kilometriä pitkä. Kuvat on välittänyt amerikkalainen avaruusteknologiayritys Maxar.

Saattue on matkalla kohti Kiovaa. Maxarin mukaan kolonnan alku on noin 29 kilometrin päässä Kiovasta pohjoiseen. Maxar kertoo myös, että jotkut sotilasajoneuvot ovat kolonnassa etäämmällä toisistaan ja jotkut taas rinnakkain. Satelliittikuvien perusteella näyttää, että kolonnassa on ainakin suuri määrä kuorma-autoja.