Puolustusvoimien komentaja pani omalta osaltaan pisteen miinakeskustelulle: Jalkaväkimiinat eivät ole meille ajankohtainen asia

Kansalaisaloitteita Suomen jalkaväkimiinakiellosta irtautumiseksi pantiin vireille heti Venäjän hyökättyä eli 24. helmikuuta. Niistä toinen ylitti sunnuntaina 50 000 kannattajan (siirryt toiseen palveluun) rajan, mikä tarkoittaa, että eduskunnan on käsiteltävä se.

Vireillä on myös ex-ulkoministeri Timo Soinin ja ex-puolustusministeri Jussi Niinistön allekirjoittama kansalaisaloite (siirryt toiseen palveluun) Ottawan sopimuksesta irtautumiseksi, joka on maanantaina saanut runsaat 7 500 allekirjoitusta.

Siinä SDP, vasemmistoliitto ja kokoomus eivät ota selkeää kantaa. Valta kuuluu kansalle-ryhmä, joka on irtautunut perussuomalaisista, lähtisi sopimuksesta.

Kivinen: Ei meille ajankohtaista

Kivinen painotti, että jalkaväkimiinoista luopumisen jälkeen Suomen suorituskykyä on korvattu monin keinoin. Suomella on esimerkiksi monenlaisia muita miinoja kuin jalkaväkimiinoja käytössä.

– Puolustuskyvyn parantamiseen liittyvässä keskustelussa on noussut ajatuksia Suomen irtautumisesta Ottawan jalkaväkimiinoista kieltävästä sopimuksesta. Tähän totean, että Suomi on edelleen suluttamisen eurooppalainen suurvalta. Suluttamisella tarkoitetaan miinoitteista ja esteistä koostuvaa kokonaisuutta.

– Valmiusvarastoissamme on useita satoja tuhansia panssarimiinoja ja merkittävä määrä niin viuhka- kuin kylkipanoksia. Jalkaväkimiinoista luopumisen yhteydessä menetettyä suorituskykyä on korvattu varsin monipuolisesti, Kivinen sanoi puheessaan.

Vuosien varrella myös panssarimiinojen suorituskykyä on parannettu ja niiden raivaaminen on vastustajalle entistä vaikeampaa.

Niinistö: En kelailisi sopimuksen edestakaisin

Miinakielto on ollut Suomessa kiistelty puolustuspoliittinen ratkaisu.

Halonen on tukenut vahvasti sopimukseen liittymistä. Suomen liittyessä muut EU-maat olivat sopimuksen allekirjoittaneet.

– En lähde mitään sopimuksia kelaamaan taaksepäin tai eteenpäin, mutta kyllä miinoilla meillä kait käyttöä on, on ollut, ja hyvä olla varastossakin, Niinistö sanoi.

Kaikkonen: Ei akuuttia tarvetta

Hän viittasi vastauksessaan samoihin seikkoihin kuin Kivinen tänään. Henkilömiinoja korvaamaan on kehitelty uusia järjestelmiä.

Ilkka Kanerva huomauttaa, että vaikka korvaavaa järjestelmää on kehitelty, työ ei ole vielä täysin valmis. Esimerkiksi hyppypanokset eivät ole vielä käytössä.

– Työ on vielä kesken. Jos kehitystyö onnistuu, turvaudumme uuteen järjestelmään, Kanerva arvioi tilannetta.

Miina silpoo jalan ja alaruumiin

Ottawan sopimukseen liittymisen jälkeen Suomi on ilmoittanut tuhonneensa valtaosan henkilömiinavarastostaan.

Kun ihminen esimerkiksi astuu miinan päälle tai koskettaa ansalankaa, miina räjähtää. Räjähdys on sen verran voimakas, että se silpoo ihmisen jalan ja alaruumiin tai muutoin haavoittaa tai tappaa ihmisen.

Räjähdysaineen määrä henkilömiinassa on suhteellisen vähäinen, sillä sen tarkoitus ei ole tappaa. Tarkoituksenmukaisempaa on se, että miina haavoittaa vakavasti. Haavoittunut sotilas sitoo vihollisen muita sotilaita, joiden on ryhdyttävä auttamaan haavoittunutta.