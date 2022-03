Pallopuiston päiväkodissa ei leikitä sotaleikkejä ja lapsia kuunnellaan nyt erityisen herkällä korvalla – päiväkodin esimies: "Ketään ei jätetä yksin"

Tampereen Pallopuiston päiväkodissa kuunnellaan nyt erityisen herkällä korvalla lapsia ja lasten välisiä puheita. Sota on toistaiseksi pysynyt poissa keskusteluista, kertoo apulaisesimies Satu Sironen .

– On perheitä, jotka ovat näiltä alueilta kotoisin joten voi olla, että tulevaisuudessa näistä kyllä keskustellaan. Käytännössä lapselle ja hänen ajatuksilleen raivataan aikaa, kuunnellaan ja jutellaan.

Myös Opetushallitus on ohjeistanut päiväkoteja siitä, miten Ukrainan sotaa tulisi käsitellä varhaiskasvatuksessa. Opetushallituksen sivuiltakin (siirryt toiseen palveluun) löytyvien ohjeiden mukaan pienelle lapselle on tärkeää kokemus siitä, että juuri hän ja hänen läheisensä ovat turvassa.

Mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, sitä tärkeämpää on, että lapsia suojellaan yksityiskohtaiselta uutisoinnilta eikä häntä altisteta uutisoinnille.

Aikuisten keskustelut kuuluvat vain aikuisille

– Aikuisten väliset keskustelut ja pohdinnat kuuluvat kahvipöytään. Lapset pystyvät havainnoimaan enemmän kuin mitä ymmärrämmekään ja he kuulevat tarkkaan mitä puhutaan.

Sodasta puhuminen ja sen käsittely lasten kanssa voi tuntua vaikealta, vaikka mahdollisiin tilanteisiin on saatu ohjeistus myös kaupungin turvallisuuspäälliköltä.

– Kyllä me sitten henkilökunnan kanssa käymme näitä asioita yhdessä läpi. Ketään ei jätetä yksin, ei työntekijöitä eikä lapsia.

Sinä olet turvassa

Lapsi- ja kehityspsykologian professori Marja-Leena Laakso on aikaisemmin Ylelle antamassaan haastattelussa todennut, että aikuisten tärkein tehtävä on vahvistaa lapsen turvallisuudentunnetta.

– On tärkeää kertoa, että sinä olet turvassa ja minun tehtäväni on pitää sinusta huolta, Laakso sanoo.

– Lapsen kysymyksiin tulee vastata, mutta ei pelkoa lietsoen. Sen sijaan voi kertoa, että tilanne on vakava, mutta Ukraina on aika kaukana Suomesta. Sielläkin on ihmisiä, jotka tekevät kaikkensa, jotta mitään kovin pahaa ei tapahdu. Sielläkin vanhemmat pitävät huolen lapsistaan.