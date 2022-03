Suomessa on suuri joukko ihmisiä, jotka ovat kokeneet sodan vuosina 1939–1945. Sotiemme veteraaneja on yli 4 000. Veteraanien puolisoita, leskiä ja sotaleskiä on noin 12 000. Lisäksi Suomeen on tullut pakolaisia muista maista sodan takia.