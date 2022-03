Sanomalehtien tuotanto voi olla ongelmissa kevään aikana – isot lehtitalot varautuvat paperipulan kärjistymiseen

Keskisuomalainen-konserni on Suomen suurin sanomalehtipaperin käyttäjä, joka julkaisee yli sataa sanomalehteä.

Valtaosa sen paperista tulee UPM:n Jämsänkosken tehtaalta, jonka työtaistelu on pysäyttänyt.

Lisäksi paperia hankitaan Ruotsista ja tähän asti myös Venäjältä – mutta nyt konserni on päättänyt keskeyttää paperiostot Venäjältä sodan vuoksi.

– Paperin osto Venäjältä on muuttunut kyseenalaiseksi ja sen maksaminen hankalaksi, ja nyt pyritään hankkimaan eri suunnista korvaavia vaihtoehtoja, Kangaskorpi sanoo.

Keskisuomalainen-konsernin Vesa-Pekka Kangaskorven mukaan tilanne on vaikea, mutta paniikkiin ei ole syytä. Konsernin lehtiä ovat muun muassa Keskisuomalainen, Savon Sanomat ja Etelä-Suomen Sanomat.

Venäjä ja Ruotsi suurimmat sanomalehtipaperin tuojat

Sanoman lehtien paperista noin viidennes tulee tavallisesti Venäjältä. Viime aikoina osuus on ollut suurempi, koska kotimaan huonoa saatavuutta on paikattu ostoilla Venäjältä. Myös Sanoma pyrkii nyt välttämään Venäjältä tuotua paperia.

Aikakauslehtipuolella tilanne ei ole yhtä vaikea, vaan paperin saatavuus on toistaiseksi ollut hyvä, kertoo A-lehtien toimitusjohtaja Kaisa Ala-Laurila .

Ala-Laurilan mukaan lakko vaikuttaa ainoastaan A-lehtien tarvitsemiin kansipapereiden tuotantoon, mutta korvaavia laatuja on saatavilla ulkomailta. Pieniltä osin kansipapereita on tuotu myös Venäjältä.

Sodan vaikutus näkyy kuitenkin siinä, että A-lehdet on lopettamassa lehtiensä painamisen Venäjällä (siirryt toiseen palveluun) . Uutta painopaikkaa etsitään parhaillaan.

Paperivarastoja parin kuukauden tarpeisiin

– Paperi ei lopu viikossa eikä kahdessakaan, mutta kyllä alalla on merkittävä haaste näköpiirissä, jos helpotusta ei tapahdu johonkin suuntaan, Kangaskorpi sanoo.

Medialiiton hallituksen puheenjohtaja Kangaskorven mukaan yritykset ovat varautuneet tilanteeseen eri tavoin. Joillain paperia on varastossa enemmän kuin toisilla.

– Kaikille tilanne on kuitenkin odottamaton ja kohtuullisen hankala.

Sivumääriä voidaan joutua rajaamaan

Lehtitalojen työpöydillä on suunnitelmia tilanteeseen, jossa paperipula kärjistyisi tuotanto-ongelmiksi.

– Meillä on kaikista lehdistä olemassa digiversiot ja valtaosa paperilehden tilaajista on myös digitilaajia. Siinä mielessä julkaisun jatkuvuus on turvattu, Kangaskorpi sanoo.