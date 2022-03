24-vuotias Tiina Pajukari oppi vaikeuksien kautta miten opinnot ja toimeentulo yhdistetään – tammikuussa opintolainan nostoissa tehtiin ennätys

– Olen saanut kanditutkinnon kasaan ja minulla on noin 15 000 euroa opintolainaa. Olen kuitenkin myös työskennellyt opintojen aikana ja käynyt kesätöissä.

Tätä nykyä Pajukari on myös Suomen ylioppilaskuntien liiton SYL:n hallituksen jäsen. Hän vastaa luottamustoimessaan opiskelijoiden toimeentuloedunvalvonnasta.

SYL:ssä on huomattu, että yhä useampi joutuu nostamaan opintolainaa ja lainaa on keskimäärin yhä enemmän. Se, että yhä useammalla valmistuneella on takaisinmaksuvaikeuksia ei yllätä Pajukaria.