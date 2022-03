Airiston Helmi -yhtiön tiloihin tehtiin vuonna 2018 syksyllä laaja ratsia ja poliisi on siitä lähtien tutkinut laajaa ja monisyistä rikoskokonaisuutta.

Poliisin esitutkinnan mukaan Airiston Helmi -yhtiö on käyttänyt pimeää työvoimaa ja välttänyt siten veroja ja työeläkevakuutusmaksuja yhteensä noin 2,85 miljoonaa euroa. Poliisin on tutkinut kokonaisuutta nimikkeillä törkeä veropetos, törkeä työeläkevakuutusmaksupetos ja törkeä kirjanpitorikos.

Esitutkinnassa on asetettu omaisuutta vakuustakavarikkoon noin 1,8 miljoonan euron arvosta. Poliisi epäilee rikoksista yhteensä 12 henkilöä.

– Esitutkinta on ollut poikkeuksellisen pitkäkestoinen ja laaja, minkä osoittaa esimerkiksi noin 20 000 sivua pitkä esitutkintapöytäkirja. Tutkinnan kestoon ovat vaikuttaneet mittavat datatakavarikot sekä oikeus- ja virka-apupyynnöt, joita on tehty yli 20 maahan. Esitutkinnassa on tehty laajaa yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten viranomaisten kanssa, sanoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Mikko Laaksonen keskusrikospoliisin tiedotteessa.