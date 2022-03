Aulangon vaurioituneen näkötornin kunnostus alkaa vihdoin Hämeenlinnassa – tornin remontti kestää marraskuulle

Monissa valokuva-albumeissa ja sosiaalisen median päivityksissä on kuvia Aulangon näkötornista tai sen huipulta avautuvista maisemista. Linnantornia muistuttava kivitorni on yksi Hämeenlinnassa vierailevien suosituimmista käyntikohteista.

Valitettavasti torni on ollut pitkään käyttökiellossa, mutta nyt Metsähallituksella on hyviä uutisia: kunnostustöiden urakoitsija on valittu ja työt alkavat jo maaliskuun alkupuolella. Urakan toteuttaa kivirakennuksiin erikoistunut iittalalainen yritys IKJ Rakennus Oy.