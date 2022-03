Suomalaiset luottavat uutismedioista eniten Yleen

Uutisarvostukset 2021 on Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan tilaama seurantatutkimus, jossa selvitetään suomalaisten suhdetta kotimaisiin uutistoimijoihin. IROResearchin toteuttamaan tutkimukseen vastasi 1 147 suomalaista, ja kohderyhmänä oli yli 15-vuotias suomenkielinen väestö Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tiedot kerättiin verkkopaneelissa viime vuoden marraskuussa.

Virhemarginaali on maksimissaan 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kriittisyyttä 30–44-vuotiaissa miehissä

Vaikka Yle on tutkimuksessa luotetuin uutismedia Suomessa, luottamuksessa on tultu alaspäin viime vuodesta. Vuotta aiemmin Ylen uutisiin luotti 86 prosenttia suomalaisista, eli laskua on tullut 3 prosenttiyksikköä.