Huskysafareilla riittää vilinää koronasta huolimatta – "Lappiin on niin pitkä matka, tämä on ihan riittävää tässä vähän lähempänä", sanoo perheenäiti

Ylipaavalniemen perhe vietti hiihtolomaa Himoksella Keski-Suomessa jo toista vuotta peräkkäin. Jokunen vuosi sitten he kävivät Lapissa Saariselällä, mutta nyt mökki, laskettelurinteet ja huskysafari löytyivät paljon lähempää, alle 300 kilometrin päästä kotoa.

– Lapissa on tietenkin oma tunnelmansa, mutta sinne on niin pitkä matka, että tämä on ihan riittävää tässä vähän lähempänä, Ylipaavalniemi sanoo.