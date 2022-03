Tutkijat löysivät uuden riskiryhmän, jolta somen käyttö riistäytyy käsistä: kiltit tytöt

Aiemmin tyttöjen muodostamaa riskiryhmää ei ole havaittu. Liiallinen somen käyttö on yhteydessä muun muassa moniin mielialahäiriöihin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtama tutkijaryhmä on saanut valmiiksi tuloksia tutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun), jossa kysyttiin 15-vuotiailta erilaisista riskikäyttäytymisistä Euroopan eri maissa.

Tutkimuksessa verrattiin, oliko someongelmaisilla suomalaisilla nuorilla ongelmia myös raha- tai digipelien kanssa. Tulosten mukaan näin ei ole. Löytyi kuitenkin riskiryhmä, jota ei ole aiemmin huomattu: nuoret tytöt, joilla elämä menee päällisin puolin mainiosti.

– Tutkimuksessa erottuivat tytöt, joilla on korkeat koulutavoitteet ja kiinteä ydinperhe. Heillä näyttäytyi liiallinen sosiaalisen media käyttö selvemmin kuin muilla ryhmillä, kertoo yksi tutkimuksen tehneistä, Oulun yliopiston tohtorikoulutettava Krista Hylkilä.

Tutkimukseen osallistui myös Sosped-säätiö. Säätiöllä on yhtenä toimintana digitaaliset riippuvuudet, jota päälliköi psykologi Terhi Mustonen. Hän sanoo tunnistavansa kiltin tytön ongelman.

– Stereotyyppinen meidän Somerajaton-toimintaan mukaan tuleva on nuori opiskelijanainen, jolla on ehkä liikaakin kaikenlaista aktiviteettia ja toimintaa elämässä.

Mukaan tukevalla on usein hyvät sosiaaliset verkostot sekä livenä että somessa. Huolta ja ahdistusta aiheuttaa, että some tulee kaiken päälle ja vie paljon aikaa, kuvaa Mustonen.

– Ja siitä seuraa syyllisyys siitä, että aikaa menee tähän eikä johonkin parempaan.

Kyselytutkimuksessa 46 prosenttia tytöistä vastasi käyttävänsä liikaa somea, pojista liikakäytön tunnisti 28 prosenttia. Sen sijaan liiallisen digipelaamisen tunnisti 23 prosenttia pojista ja vain neljä prosenttia tytöistä.

Liika pelaaminen on häiriö, someroikkuminen ei ole vielä edes riippuvuus

Hylkilä muistuttaa, että ongelmallinen digipelaaminen on jo määritelty ICD-11 tautiluokituksessa mielenterveyden häiriöksi, mutta liiallista somessa roikkumista ei ole tunnistettu virallisesti edes riippuvuudeksi.

– Somella on paljon hyviä puolia, mutta myös hankalia. Masennusta, ahdistuneisuutta, univaikeuksia, ihan fyysisiä oireita, kuten niskahartiaseudun ongelmia, luettelee Hylkilä.

Haasteena on rajanveto, mikä on ongelmallista ja mikä ei. Osa saa esimerkiksi elantonsa somesta, ja käyttö on hyvin suurta, mutta ongelmatonta. Osa taas kokee ongelmia paljon pienemmistä syistä kuin toinen, sanoo Hylkilä.

– Iso kysymys on se, milloin some heikentää hyvinvointia eikä paranna sitä? Milloin liiallisuus tunnistetaan ja ihminen tunnustaa myös itselle, että nyt tässä on ongelma.

Tällä hetkellä käyttö määritellään ongelmalliseksi, jos some häiritsee arkea ja arjessa selviytymistä, kuten koulua tai työtä, tai saattaa aiheuttaa ahdistusta, ärtymystä tai masennusta, kun laitteelle ei pääse.

– Some voi aiheuttaa ulkonäköpaineita. Koetaan, että on oltava koko ajan tavoitettavissa, on vaikeuksia keskittyä, sanoo Hylkilä.

Sekä Hylkilän että Mustosen mukaan viime vuosina yleistyneillä nuorten mielialahäiriöillä, ahdistuneisuudella ja masennuksella on todennäköisesti yhteys lisääntyneeseen sosiaalisen median käyttöön.

– Se, mikä on syy ja mikä seuraus, sitä ei oikein tiedetä. Ongelmalliseen somen käyttöön kytkeytyvät ahdistuneisuus ja masentuneisuus vahvasti, sanoo Mustonen.

Ilman sosiaalista mediaa voi olla mahdoton olla, kun yhteydenpito ystäviin on siirtynyt somealustoille. Kuva: Juha-Petri Koponen / Yle

Tutkijat haluavat lisää tietoa siitä, mikä on sopiva määrä somea lisäämään hyvinvointia ja mikä määrä nitkauttaa seuraukset negatiiviselle puolelle.

– Ja lisäksi tarvitaan koulutusta soteammattilaisille näiden ongelmien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Työkaluja kehitetään Sosped-säätion toiminnassa Mustosen mukaan nuoret edellä.

– On hirveän tärkeää kuulla nuorilta ja lapsilta, millaisia tuen muotoja tarvitaan, millaisia ovat heidän toiveensa ja tavoitteensa.

Lapset ja nuoret ovat kasvaneet kiinni someen, ja vasta aikuisena tuohon maailmaan oppineilla on asioista ihan erilainen kuva, sanoo Mustonen.

– Elämme tällaista ihmiskokeen aikaa, koska nuoret ja lapset ovat ensimmäinen sukupolvi, joka ovat eläneet ja kasvaneet digin ja somen täyteisessä maailmassa.

