Venäjä-pakotteet iskivät jo suomalaisyrityksiin, maksuliikenne vaikeutunut – Yritysjohtaja: "Euro vähän vielä liikkuu, mutta sekin vaikeutuu koko ajan"

Länsimaiden asettamien pakotteiden seurauksena maksuliikenne Venäjän ja Suomen välillä on vaikeutunut. Maksuliikenteen ongelmat ovat jo tuntuneet Venäjä-kauppaa käyvissä yrityksissä.

Puuteollisuudelle teknologiaa ja palveluita tuottavan Rauteen liikevaihdosta noin puolet tulee Venäjä-kaupasta. Toimitusjohtaja Tapani Kiiski kertoo, että yhtiö selvittää nyt, pystyvätkö sen venäläiset asiakkaat maksamaan laskujaan ja voidaanko jatkaa asiakkaille menossa olevia projekteja. Kiisken mukaan maksuliikenteen rajoituksista on tullut "iso hässäkkä".

Yhtiön liikevaihdosta vajaa 20 prosenttia tulee Venäjältä. Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela arvioi, että tilanne on Venäjä-kaupan suhteen hankala.

– Maksuliikenne on vaikeutunut merkittävästi. Dollarimääräinen Venäjä-kauppa on maksuliikenteen osalta loppunut käytännössä kokonaan. Euro vähän vielä liikkuu, mutta sekin vaikeutuu koko ajan.

Venäjä on Suomen viidenneksi tärkein vientimaa. Venäjälle viedään Suomesta etenkin paperia ja pahvia sekä erilaisia koneita. Tärkeimpiä palveluvientituotteita taas ovat televiestintään ja tietotekniikkaan sekä tietojenkäsittelyyn liittyvät palvelut.

Yrityksillä on paljon avoimia kysymyksiä

EU:n jo voimassa olevien pakotteiden on arvioitu kattavan kaikkiaan noin 70 prosenttia Venäjän pankkisektorista.

Arvioiminen on tässä vaiheessa Kariniemen mukaan mahdotonta, sillä pakotetoimenpiteiden sisältö ei ole vielä täysin selvillä. Pian sanktiot nimittäin kovenevat. Venäläispankkien pääsyä SWIFT-maksuviestijärjestelmään tullaan rajoittamaan. Listaa boikottiin joutuvista pankeista ei ole vielä julkaistu.

Suomalaisilla yrityksillä on maksuliikenteeseen liittyvistä rajoituksista nyt paljon avoimia kysymyksiä ja epäselvyyttä. Suomalais-venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen kertoo, pakotteista järjestetyissä info-tilaisuuksissa on ollut tuhansia osallistujia. Tilanne on hänen mukaansa sekava.