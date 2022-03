Ukrainassa sotaan lähtijöitä on enemmän kuin aseita – 23-vuotias Andrei: "Kukaan ei ole tuntenut pelkoa, kun Venäjä alkoi tappaa naisia ja lapsia"

– Aseita on paljon, mutta vapaaehtoisia on vielä enemmän. Tarvitsemme kipeästi lisää aseita, sanoo Itä-Ukrainan sodan veteraani Konstantin .

Ukrainan aluepuolustukseen liittyy eri ikäisiä henkilöitä yhteiskunnan kaikilta osa-alueilta. Joukossa on myös paljon naisia. Kuva on otettu 28. helmikuuta 2022 Lvivissä.

– Täällä monilla on kokemusta vaikeista paikoista. On Maidanin mielenosoitusliikkeessä olleita ja Itä-Ukrainan veteraaneja. Paljon on myös ampumaradoilla harjoitelleita. Sitten on henkilöitä, joilla ei ole mitään taustaa. He eivät ole ikinä ampuneet aseilla, Konstantin kertoo.