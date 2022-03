Hallitus ei ole keskustellut pakotteista kärsivien yritysten tukemisesta – ministeri Lintilä nostaa turpeen venäläisen energiapuun korvaajaksi

Hallitus on tukenut koronapandemian aikana yrityksiä kustannustuen muodossa, mutta maailmanpolitiikasta johtuvia talousvaikeuksia ei voi Lintilän mukaan rinnastaa koronaan.

– On pikkasen eri tilanne. Koronatoimien aikana valtio asetti rajoitteita yritysten toiminnalle ja aiheutti niille tulonmenetyksiä, mistä lankesi luontevasti korvausvelvollisuus. Nyt maailmanpolitiikka vaikuttaa tällä tavalla. Tässä vaiheessa ei ole vielä keskusteltu siitä, että yrityksille kompensoitaisiin menetyksiä.

– Nyt on keskitytty yritysten akuutteihin tarpeisiin Venäjän suhteen: vastuiden läpikäymiseen ja neuvontaan heidän Venäjän toimistaan. Nämä liittyvät myös yritysten investointeihin ja mahdollisuuksiin kohdistua uusille markkina-alueille. Tätä on organisoitu eri järjestöjen kanssa.

Kotimaista haketta ja turvetta Venäjän energiapuun tilalle?

Työ- ja elinkeinoministeriössä on tehty erilaisten pakotteiden talousvaikutuksista skenaarioita ja analyyseja. Yritysten toiminnan lisäksi on keskitytty erityisesti pakotteiden vaikutukseen Suomen huoltovarmuuteen.

– Kansalaiset voivat olla levollisella mielellä. Meillä riittää energiaa sen verran kuin se on huoltovarmuuden kannalta tarpeen. Meillä on olemassa noin viiden kuukauden energiavarastot. Negatiivinen asia on, että energian hinta pysyy korkella, koska epävarmuus nostaa sitä.