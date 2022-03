Ukrainalaiset pääsevät ilmaiseksi VR:n kyytiin Suomessa – yhtiön mukaan Allegro on nyt matkustajien ainoa raideyhteys Venäjältä EU:hun

VR on saanut Suomen valtion ja EU:n taholta selkeän pyynnön pitää raideyhteys auki, jotta halukkaat pääsevät Venäjältä pois. Allegro on VR:n tietojen mukaan ainut rautateitä käyttävä matkustajaliikenneyhteys Euroopan unionin ja Venäjän välillä tällä hetkellä.

– Yhteys säilytetään juuri siksi, että on iso määrä ihmisiä, jotka pitää ehkä kotiuttaa. Tämä on vain ja ainoastaan se syy, miksi yhteyttä jatketaan, sanoo VR:n matkustajaliikennejohtaja Topi Simola .

VR:n tietojen mukaan Venäjällä on tällä hetkellä kymmeniätuhansia EU:n kansalaisia. VR on pyytänyt Venäjää muuttamaan pandemiaohjeitaan, jotta muiden maiden kansalaiset voisivat käyttää Allegroa.

Allegrot täynnä Venäjältä tulevia

– Ihmisiä liikkuu molempiin suuntiin, mutta selkeästi päävirta on Venäjältä pois. Oma käsitykseni on, että hyvin pieni osa liikkumisesta on työhön tai diplomatiaan liittyvää. Suurin osa on selkeästi pysyvämpää poismuuttamista. Matkustajilla ei ole ajatusta paluusta. Tilanne on hyvin poikkeuksellinen.