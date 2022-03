Jos lahjoitat rahaa Ukrainaan, kannattaa kertoa siitä Facebookissa – suomalaiset järjestöt keräsivät hetkessä miljoonia euroja somen ansiosta

Suomen Unicef keräsi Ukrainan kriisiapuun maanantaihin mennessä yli kaksi miljoonaa euroa. Järjestön mukaan sosiaalisen median joukkovoimasta on ollut keräyksessä apua.

Kriisiapukampanjan aikana Unicef on tavoittanut Facebookissa neljä kertaa enemmän ja Instagramissa kahdeksan kertaa enemmän yleisöä kuin tavallisesti. Vertailu kattaa vain orgaanisen näkyvyyden eli se ei sisällä maksettua mainontaa.

– Unicefin somepäivityksiä on jaettu useita tuhansia kertoja eri kanavissa, ja viestiä ovat levittäneet useat kymmenet somevaikuttajat, viestintäasiantuntija Terhi Bruun sanoo.

Bruunin mukaan reilusta kahdesta miljoonasta eurosta yli kolmannes on kerätty suoraan somen kautta, mutta somen merkitys on sitäkin suurempi. Tekstiviestillä tai nettisivuilla lahjoittaneita ei ole laskettu somelahjoittajiin, vaikka heistäkin moni on voinut tehdä lahjoituspäätöksensä somessa.