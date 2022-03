”Aikovatko venäläiset tappaa meidät kaikki?” – harkovalainen opettaja ja kiovalainen toimittaja kertovat siviilien ahdingosta Ukrainassa

Venäjä jatkoi tiistaina miljoonakapunki Harkovan pommituksia tulittamalla kaupungin keskustan hallintorakennuksia. Venäläisten raketteja on myös osunut asuinrakennuksiin ja kaupungin oopperatalo on vahingoittunut.

Iskuissa Harkovaan on ilmeisesti käytetty sekä risteilyohjuksia että raketteja.

”Ihmisillä kuolemanpelko”

– Ihmiset pelkäävät kuolevansa. Täällä on siviiliuhreja, mutta en usko, että Venäjä saa maan valvontaansa tällä tavalla, Roman sanoo.

Puhelinyhteys Harkovaan on huono ja katkeilee välillä. Se saattaa johtua siitä, että Roman on haastattelun aikaan suojassa perheensä ja ystäviensä kanssa asuintalon kellarissa.

Yli 1,4 miljoonan asukkaan Harkovaa on luonnehdittu yhdeksi Ukrainan tärkeimmistä teknologiakeskuksista. Se sijaitsee vain noin 40 kilometrin päässä Venäjän vastaiselta rajalta.

Sähkön ja veden kanssa ongelmia – ruokaa on

Sähkön- ja vedenjakelu on poikki joissakin kortteleissa, mutta kaupunginosassa, jossa Roman on sähkön ja veden jakelu toimii. Hänen mukaansa kaupungissa ei tässä vaiheessa näytä olevan pulaa elintarvikkeista.

– Harkova on nyt vastustanut venäläisiä kuusi päivää. Uskon, että hyökkääjät ovat vihaisia ja tästä syystä venäläisjoukot ovat eilisestä lähtien tulittaneet siviilikohteita.

– He kuvittelivat, että väestö ottaisi heidät vastaan avosylin, mutta toisin kävi, Roman kuvailee tilannetta.

Venäjä näyttää käyttäneen rypäleaseita

Harkovasta tulleiden videoiden perusteella Venäjä on myös käyttänyt rypäleaseita siviilikohteiden liepeillä.

”Venäjän hyökkäys yhden miehen sota”

– Eivät hyökkääjät välitä ihmisistä. Tämä on yhden miehen sota, eikä hän voi perääntyä, Roman sanoo viitaten Venäjän presidentti Vladimir Putiniin .

– Venäläiset eivät ymmärrä, että emme halua olla osa Venäjää. He voivat pommittaa kaupunkia, mutta mitä he aikovat tehdä väestölle? Aikovatko he tappaa kaikki?