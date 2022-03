Sotauutisointi riitti monelle K-kauppiaalle – ottivat iltapäivälehtien lööpit pois näkyvistä

Poissa on tuttu näky: iltapäivälehtien lööpit eli myyntijulisteet.

– Meillä on lööpit tänään poistettu asiakkaiden pyynnöstä, sanoo Puustinen.

Puustinen kertoo, että päätöksellä on ajateltu kaupan nuorta asiakaskuntaa. Pyyntöjä lööppien poistamiseen on tullut erityisesti sosiaalisen median kautta.

– Päätökseen on vaikuttanut tämä sotauutisointi. Haluamme pitää meidän kauppamme neutraalina alueena, sanoo Puustinen.

Kourulan K-kauppa ei ole ainoa market, jossa iltapäivälehdet on poistettu näkyviltä. Kouvolassa esimerkiksi K-market Woikantori on toiminut samoin. Twitterissä on jaettu paljon kiitoksia K-market Littoiselle, joka sijaitsee Turun lähistöllä.