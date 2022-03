Polttoainekauppiaiden edunvalvontajärjestö katsoo Teboil-boikotin iskevän väärään kohteeseen

Liikennepalvelukauppiaat ry:n toimitusjohtajan Jari Salosen mukaan boikotti iskee suoraan suomalaisiin yrittäjiin ja henkilöstöön, vaikka tavoitteena on aiheuttaa vahinkoa Venäjälle.

– Nyt sitten yhtä rankaistaisiin hurjalla boikotilla siitä syystä, että taustayhtiö sattuu olemaan Lukoil. Se on faktaa, ei sille kukaan mitään mahda, mutta polttonesteiden myyntiliiketoiminta ei ole se, mistä Lukoil tekee rahaa, vaan raakaöljyn myynnistä, Salonen toteaa.

Salonen ei tunne Teboil-yrittäjien sopimuksia tarkkaan, mutta hänellä on käsitys, ettei sopimuksista ole helppo päästä irti. Jos kauppiaalla on oma kiinteistö, on vaihtaminen toiseen ketjuun mahdollista, mutta öljy-yhtiön tiloissa vuokralla oleva ei voi luopua nimestä.