Siirrettyjä ja peruttuja kulttuuritapahtumia päästään viimein järjestämään – festivaalikesästä on tulossa runsas

Tuleva kesä täyttyy paitsi vuosittain järjestettävistä juhlista, myös sellaisista, joita on jouduttu siirtämään koronan vuoksi aina eteenpäin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kesällä 2022 on poikkeuksellisen paljon kotimaisia tapahtumia.

Joensuussa järjestettävä Ilosaarirock on jouduttu perumaan koronarajoitusten vuoksi kahtena kesänä. Vaikka rajoitukset on purettu liki kokonaan, näkyvät koronan vaikutukset järjestelyissä edelleen.

– Kun on paljon tapahtumia samaan aikaan, haasteena on, miten kalusto saadaan riittämään kaikkiin tapahtumiin, sanoo Ilosaarirockin toiminnanjohtaja Niina Hattunen .

Tapahtumissa tarvittava kalusto on esimerkiksi telttoja, aitoja, asiakas- ja myyntipöytiä, istumapaikkoja, lavarakenteita, valoja ja bajamajoja. Hattunen pelkää, että kova kysyntä aiheuttaa logistisia haasteita ja saattaa nostaa hintoja.

Pulaa on myös kausityöntekijöistä, sillä tapahtumia on järjestetty kahden viime vuoden aikana tavanomaista vähemmän.

– Moni on vaihtanut alaa tai työpaikkaa. Olemme uuden edessä, että mistä löydämme ihmisiä tekemään meidän tapahtumia, Hattunen sanoo.

– Meillä on onneksi hyvät alihankkijat, niin en näe huolta siinä. On myönteinen juttu, että ala lähtee taas elämään ja ihmiset pääsevät tekemään töitä, hän sanoo.

Provinssi: täysillä kohti kesää

– Ei ole syytä olla mitään muuta kuin optimistinen. Toki koronapandemia on osaltaan kiihdyttänyt kehitystä siihen suuntaan, että esimerkiksi henkilökohtaiseen hygieniaan täytyy vastata entistä paremmin, hän sanoo.

Rumpusen mukaan lipunmyynti on kiihtynyt ja festivaalikansa on alkanut lyömään suunnitelmia lukkoon ensi kesäksi.

Flow Festivalin tiedottaja Eeva Palmén kertoo sähköpostitse, että tilanne on kehittynyt merkittävästi viime vuodesta. Ensi kesään on vahva usko.

Myös monet muut festivaalit, kuten esimerkiksi Ruisrock, Tuska, Himoksen juhannusfestivaali, Pori Jazz sekä Down by The Laituri kertovat verkkosivuillaan, että tapahtumat järjestetään tulevana kesänä.