EU aloittaa Ukrainan jäsenhakemuksen käsittelyn – kysymys on unionille visainen eikä oikopolkua jäsenyyteen välttämättä löydy

EU on aloittanut hakemuksen käsittelyn

EU on aloittamassa Ukrainan jäsenhakemuksen käsittelyn. Ensimmäiseksi on määriteltävä se, täyttääkö Ukraina virallisen ehdokasmaan kriteerit. Komissio tekee hakemuksista arvion jäsenmaista koostuvan neuvoston pyynnöstä.

Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan Ukraina on tervetullut Euroopan unioniin. Tie jäsenyyteen on kuitenkin pitkä.

– EU ja Ukraina ovat lähempänä kuin koskaan. Meillä on on pitkä matka edessämme. Meidän on lopetettava sota ja meidän on puhuttava seuraavista askelista, von der Leyen sanoi EU-parlamentissa.