Lähes päivälleen kahdeksan vuotta sitten ukrainalaisen Simferopolin kadulle ilmestyi joukko vihreiksi miehiksi kutsuttuja tunnuksettomia sotilaita. He ottivat haltuunsa Krimin alueparlamentin talon ja nostivat katolle Venäjän lipun.

Nyt kun Venäjä on jälleen hyökännyt Ukrainaan, tilanne on täysin toinen. Hyökkääjä on maksanut kovaa hintaa valtaamistaan neliökilometreistä.