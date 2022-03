Hyökkäys Ukrainaan on jatkunut nyt toista viikkoa, ja maajoukot lähestyvät Kiovaa. Venäjä ei ole onnistunut nujertamaan ukrainalaisten vastarintaa.

– Onko meille luotu ylioptimistinen kuva Venäjän sotilaallisesta kyvystä? Onko siellä hyvin koulutettu ja varustettu sotaväki vai onko tämä kupla? Tämä on yksi vaihtoehto, joka pitää selvittää, Forsström sanoo.

Tilanne Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on vaikea, mutta hallinnassa, pormestari Vitali Klitško sanoi torstaina. Asiasta uutisoi Reuters. Yöllä muiden muassa BBC (siirryt toiseen palveluun) raportoi räjähdyksistä kaupungissa. Klitškon mukaan räjähdykset olivat seurausta Ukrainan ilmapuolustuksesta.

Niin ikään ilmavoimien rooli on erikoistutkijan mukaan ollut yhä vaatimatonta maavoimien hyökkäyksen tukemisessa. Forsströmin mukaan ilmaiskut ovat olleet pääsääntöisesti erillisiä tapahtumia, joilla on pyritty vaikuttamaan siviiliväestöön ja aiheuttamaan paniikkia.

– Ilmavoimia on käytetty, mutta ei sellaisissa määrin, mitä voisi odottaa heidän kapasiteettinsa perusteella. Miksi ei? Tässä on se iso kysymys, mihin ei ole vastausta, Forsström sanoo.

Venäjän varovaisuus taisteluissa voi johtua myös siitä, että veljeskansaa kohtaan on vaikeaa hyökätä. Kun valloitettavissa kohteissa on slaavilaisia siviilejä vastassa, on sotilaan vaikeaa painaa liipasinta, arvioi Forsström.