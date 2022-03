Miljardööri Deripaskan luksusjahti ankkuroitui Malediiveille – oligarkit siirtävät kiireellä aluksia Aasian satamiin

Useiden venäläismiljardöörien jahteja on matkalla kohti Intian valtamerta Yhdysvaltain ja Euroopan torjuttua alusten tulon satamiin.

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO ilmoitti, että huvialus Clio on laskenut ankkurin Malediivien pääkaupungin Malen lähistöllä olevassa satamassa. Clio on rekisteröity Caymansaarille. Sen omistava venäläisoligarkki Oleg Deripaska on ollut Yhdysvaltain henkilöpakotelistalla jo ennen Ukrainan sotaa, vuodesta 2018.