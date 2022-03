Janne ”Rysky” Riiheläisen kolumni: ”Olisi pitänyt liittoutua”, on nyt suosittu katumusvirsi – samalla unohtuu, miksi ei liittouduttu

Mitä kireämmäksi Euroopan turvallisuusilmapiiri on vuosien mittaan kiristynyt, sitä syvempään on huokailtu heikon Euroopan unionin takia. Nyt voi päästää helpotuksen huokauksen. EU:n kumppaneineen lataamat pakotteet Venäjälle näyttävät iskevän ilmat pihalle Venäjän kansantaloudesta.

Päälle iski myös laumaeläimen perusvaisto: yhdessä on turvallisempaa. Kaikki jäsenmaat ymmärsivät, että Ukrainan kohdalla pyrkimyksissään onnistuva Venäjä jatkaa valtapiirinsä levittämistä aggressiivisesti. Tämä olisi käytännössä tarkoittanut Venäjän lähialueilla sijaitsevien demokratioiden jättämistä sen valtapiiriin.

Tulos ei vielä ole selvä, mutta jo nyt on nähtävissä, että EU pystyi toden totta käyttämään omia voimiaan. EU:n noususta kertoo omalta osaltaan myös se, miten näkymätön Yhdysvallat on tilanteessa ollut.

Presidentti Joe Biden on aivan sodan alkupäivien jälkeen saanut vetäytyä taka-alalle ja antaa eurooppalaisten huolehtia tilanteesta. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on ensimmäinen EU-johtaja pitkään aikaan, joka voi astua esiin selkä suorassa puolustamaan teoilla unionin arvopohjaa.

Kaikki olisi voinut mennä myös aivan toisin. EU ei olisikaan hajanaisuutensa takia kyennyt vastaamaan Venäjän haasteeseen. Niin Kremlissä varmaan laskettiin. Kaiken aloitekyvyttömyyden ja heikkouden jälkeen, jota EU on turvallisuuspolitiikassa viime vuosina osoittanut, tämä laskelma oli ihan perusteltu.

Viime aikojen suosituimpia katumusvirsiä on ollut, ettei aikoinaan liitytty Natoon.

On historian ironiaa, että kun EU turvallisuusrakenteena alkaa vihdoin täyttää odotuksia, suomalaisten mielialat ovat jo kääntyneet Nato-jäsenyyden puoleen. Sinänsä nämä kaksi asiaa eivät ole mitenkään toisensa poissulkevia. Tähän asti vain on katsottu, että Suomelle riittää poliittisen liittoutumisen suoma perusta rakentaa sitoumuksiaan länteen.

Mutta Nato-jäsenyydelle ei olisi 90-luvulla yksinkertaisesti löytynyt kansan kannatusta. Silloisten päättäjien henkilökohtaisessa syyllistämisessä on kysymys syntipukkien etsimisestä kansalaismielipiteen voimakkaalle Nato-vastaisuudelle.

Nyt tilanne on kovin toinen. Myrsky alkoi, kun Venäjä ilmoitti viime syksynä haluavansa laittaa Euroopan turvallisuusrakenteen uusiksi. Uusiksi se toden totta on nyt menossa, eikä lopputuloksesta ole vielä tarkkaa tietoa. Paitsi toki se, että muutos ei tapahdu Kremlin suunnitelmien mukaisesti.

Kirjoittaja on joensuulainen bloggari, joka on aktiivinen turvallisuuspolitiikan keskustelija. Riiheläinen on vapaa toimija, joka ei ole sidottu mihinkään asemaan, organisaatioon tai ajatussuuntaan.