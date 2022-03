Venäläisten Suomesta ostamien kiinteistöjen määrä on kasvanut rajusti viime aikoina – katso, paljonko kotikunnastasi on myyty itänaapuriin

Venäjän kansalaisten Suomesta ostamien kiinteistöjen määrä on laskenut 2010-luvun alun huippuvuosista. Tällä vuosikymmenellä suunta on kuitenkin kääntynyt nousuun.

– Kaupat alkoivat lisääntyä selvästi jo viime vuonna, ja tahti on kiihtynyt tänä vuonna, kertoo Pulkkinen, joka toimii yrittäjänä In and Out -kiinteistönvälitystoimistossa.