Marjatilallinen lupaa majoittaa kaikki ukrainalaiset työntekijänsä perheineen – taimet saavat jäädä istuttamatta: "Pieni ongelma koko kuvassa"

Isännän seurana taimien kylmävarastossa on Ukrainasta lähtöisin oleva snautseri Kössi. Sampo Keskinen naureskelee, että kyseessä on lähes julkkis, koska Ukrainan presidentillä on samassa kennelissä syntynyt musta kääpiösnautseri.

Kuva: Outi Parikka / Yle