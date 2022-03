Puhemies Vanhanen tuomitsee Halla-ahon puheet lännen sotilaallisesta väliintulosta, Purra: Puolue tyytyväinen Halla-ahoon, ei näe riskiä Suomelle

Halla-aho sanoi eilen , että lännen sotilaallista väliintuloa Ukrainaan ei voi poissulkea. Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun) hän kertoi uskovansa, että lännen sotilaallinen väliintulo Venäjän pysäyttämiseksi on ennen pitkää vääjäämätöntä, joten se olisi parempi tehdä ennemmin kuin myöhemmin.

Vanhasen mukaan tärkeintä on tehdä selväksi, että Halla-ahon puheet eivät ole Suomen valtion, eduskunnan eivätkä ulkoasianvaliokunnan kannanottoja. Vanhanen varoittaa synnyttämästä väärinkäsityksiä Suomen virallisesta kannasta Ukrainan sotaan.

– Ellei perusviesti mene perille siitä, että nämä eivät ole Suomen kannanottoja, eduskunnan ainoa muodollinen tapa puuttua tähän on se, että erotetaan koko valiokunta, Vanhanen sanoi Ylelle keskiviikkona.

Hän sanoo, että puhemiehelle ei kuulu, toimiiko perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra asiassa jotenkin. Purra sanoi Ylelle keskiviikkona, että puolue ei aio puuttua Halla-ahon toimintaan vaan on hyvin tyytyväinen hänen puheenjohtajuuteensa.

Tuomioja: Emme halua kolmatta maailmansotaa

Ydinsodan uhkan on arvioitu estävän sen , että länsimaat lähettäisivät joukkoja Ukrainan avuksi. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi viime viikolla, että kyseessä on maailmansota, jos amerikkalaiset ja venäläiset alkavat ampua toisiaan.

– On selvää, että me emme halua kolmatta maailmansotaa ja sen vuoksi niin Naton kuin Venäjän puolelta on haluttu pitää huolta, että nämä voimat eivät joudu suoraan vastakkain. Jos näin tapahtuisi, se olisi meillekin hyvin tuhoisaa, Tuomioja sanoi Yle Radio 1:n Ykkösaamussa.