98-vuotias Marjatta Sahramaa-Ikonen pärjää kotona avun turvin: "Toivon, ettei hoitajia oteta pois" – kotihoidon työntekijöitä tarvitaan lisää

Lähihoitaja Marja-Terttu Leinonen soittaa ovikelloa ja avaa kerrostaloasunnon oven omalla avaimellaan. Eteisestä huudettuun tervehdykseen vastaa 98-vuotias Marjatta Sahramaa-Ikonen , joka on vetäytynyt hetkeksi pitkälleen.

Sahramaa-Ikonen joutui viime vuonna sairaalaan ja reissu venyi odotettua pidemmäksi. Nyt hän on päässyt kotiin toipumaan. Pitkän sairaalajakson jälkeen kotiin pääsy tuntui mukavalta, mutta myös jännitti.

Toipumisen aikana Sahramaa-Ikonen saa apua Akaan ja Urjalan kotiutustiimistä. Siellä töissä oleva Leinonen on käynyt auttelemassa häntä jo aiemmin aamulla, ja päivän mittaan hoitaja käy vielä pariin otteeseen. Sahramaa-Ikonen sanoo arvostavansa hoitajien työtä. Hän on itse tehnyt pitkän uran terveydenhoitajana, myös tyttäret ovat terveydenhoitoalalla.

– Tuntuu aika kivalta, että on joku jota odottaa ja joka minua vähän passaakin. En ole sellaiseen tottunut, olen itse joutunut muita passaamaan.

Erityisesti sijaisista on kova pula

Yhä useampi vanhus asuu kotona entistä pitempään, ja tehostettuun palveluasumiseen tullaan entistä huonommassa kunnossa. Parikymmentä vuotta lähihoitajana työskennellyt Marja-Terttu Leinonen on huomannut muutoksen uransa aikana.

– Kun aloitin töitä, niin asukkaat saattoivat olla useammankin vuoden siellä. Mutta nyt tehostettu palveluasuminen on loppuvaiheen koti, jossa ollaan yleensä vain muutamia kuukausia.

Kotihoitoon tarvitaankin koko ajan lisää työntekijöitä, ja tämä on haaste kunnille. Kun Yle kysyi kymmenen Pirkanmaan kunnan tilanteesta, kaikki kertoivat hankaluudesta löytää riittävästi tekijöitä.

– Kotihoidon tarve on lisääntynyt viimeisen kahden vuoden aikana, ja kotihoitoon on palkattu lisää työntekijöitä. Henkilöstö on riittänyt, mutta lisää palkattaisiin, jos sellaisia olisi tarjolla, kertoo toimitusjohtaja Marika Nevanpää Kolmostien terveys oy:stä. Yritys vastaa Parkanon ja Kihniön kotihoidosta.