Hakemus voidaan jättää koska tahansa, sanoo Suomen entinen ulkoministeri – kansanedustajat pohtivat Natoon liittymistä

Nato-keskustelun ja Nato-kantojan muodostamisen aika on nyt, ja niissä on punnittava kaikki näkökulmat, näin arvioivat Ylen aamussa vierailleet eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsenet.

Ylen teettämän kyselyn mukaan 53 prosenttia vastaajista eli enemmistö suomalaisista kannattaa nyt ensimmäistä kertaa liittymistä Natoon. Yksi Natoon liittyvä kansalaisalote on tulossa eduskunnan käsittelyyn ja toinenkin kerää kannatusilmoituksia kovaa vauhtia.

Kansanedustaja Jari Ronkaisen (ps.) mukaan Ylen kyselyn tulos antaa poliitikoille selkänojaa käydä keskustelua Natosta. Kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd.) pohtii, että tässä tilanteessa ihmiset ovat ymmärrettävästi ottaaneet voimakkaasti kantaa. Johtopäätökset on Tuomiojan mukaan harkittava tarkkaan. Kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra (kok.) sanoo, että kokoomus odottaa nyt, että muut puolueet saavat muodostettua oman käsityksensä Natosta.

Erkki Tuomioja muistuttaa, että ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan arvioimisessa on vakiintuneet menettelytavat. Suomen ulko- ja turvallisuuspolittinen selontoke on huolellisesti valmisteltu ja eduskunnassa hyväksytty.

– Tilanne on muuttunut, eikä muutos ole väliaikainen. Joudumme harkitsemaan ja käymään läpi, mitkä ovat jatkossa meidän ulko- ja turvallisuuspolittiset linjamme. Nyt ei tietenkään käytetä kuukausia tällaiseen, mutta ei tätä myöskään päivissä ratkaista. Presidentin, hallituksen ja eduskunnan on oltava mukana prosessissa mukana, kuvailee Tuomioja.

Erkki Tuomioja korostaa myös yhteistyötä Ruotsin kanssa.

– Ruotsi on meidän kannalta tärkein maa, jolla on aidoin intressi myös Suomen suojelemisessa. Päädyimme sitten, mihin ratkaisuun tahansa, toivottavasti kuljemme yhtä jalkaa Ruotsin kanssa, sanoo Tuomioja.

Kokoomuksen Jukka Kopra toteaa, että kokoomus on valmis viemään Suomen Natoon.

– Suomen kansaan voi luottaa. Kokoomus on valmis viemään Suomen Natoon. Kansalaisten silmät ovat auenneet, hyvä niin. Prosessi voi olla pitkäkin, mutta tällä hetkellä me odotamme, että muut puolueet saavat muodostettua oman käsityksensä asiasta ja toivottavasti suhtautuvat hakemukseen suotuisasti, sanoo Kopra.

Nato-keskustelu saa kuitenkin Kopralta moitteita.

– Tämä Nato-keskustelu on absurdi keskustelu, jota ei pitäisi vapaassa maassa edes olla. Kipuilemme asiasta, että puolustamme yhdessä läntisiä arvoja, mutta poliitikot eivät kuitenkaan haluaisi liittyä yhteiseen liittoon. Natohan on puhdas puolustusliitto, pohtii Kopra. Hän arvioi, että informaatiovaikuttaminen on tehnyt Nato-keskustelusta ongelman.

– Ilmeisesti vuosikymmenten informaatiovaikuttaminen, jota ensin Neuvostoliiton ja sitten Venäjän toimesta on harjoitettu on saanut aikaan Suomessa ilmiön, että olemme tehneet tästä ongelman, jota ei pitäisi olla olemassa, sanoo Kopra.

Erkki Tuomiojan mukaan Natossa ei ole kyse ideologisesta asiasta.

– Tämä on turvallisuuskysymys. Kysymys on siitä, miten me parhaiten pystymme parhaiten suomalaisten turvallisuustta ja hyvinvointia puolustamaan. Ei tämä ole yksiselitteinen asia. Tässä tarvitaan myös paasikiveläistä viisautta. Et kai sinä pidä häntä Venäjän trollina, heittää Erkki Tuomioja kysymyksen Kopralle viitaten presidentti J.K.Paasikiveen, joka painotti Neuvostoliiton suhteen tärkeyttä Suomelle.

– En toki, vastaa Jukka Kopra kysymykseen Paasikivestä, ja jatkaa.

– Nato-jäsenyys on paras tapa turvata Suomen turvallisuus, jos naapurina on Venäjän kaltainen maa, sanoo Kopra.

Perussuomalaisten Jari Ronkaisen mukaan Nato-keskustelua ei voi käydä vanhoista poteroista.

– On väistämätöntä, että kun Natosta puhutaan, on päästävä vanhoista poteroista ylös, ja käydä sitä keskustelua aidosti. Näkisin, että pitäisi saada nopeasti riskianalyysi, jolta pohjalta keskustelua voidaan käydä, Mielestäni eilen puolueet aloittivat keskustelun hyvin keskustelun, sanoo Jari Ronkainen viitaten eduskunnassa käytyyn keskusteluun.

Tuomioja toteaa, että vaikka muuttuvia asioita on paljon, emme maantiedettä ja historiaa edelleenkään voi muuttaa.

– On muistettava, että Suomi ei ole Ukraina. Suomessa ei ole sellaisia jakolinjoja, joita voitaisiin käyttää meidän heikentämiseen. Olemme pitäneet huolen omasta puolustuksesta, se on huippukunnossa. Ytimessä ei ole välttämättä hävittäjäkoneet, vaan 280 000 koulutetun sotilaan reservi, jollaista ei ole millään suuremmallakaan maalla Euroopassa käytössä, sanoo Tuomioja.

Hakemuksen voi jättää, kutsumenettely olisi nopeampi

Entä kuinka nopeasti Nato-jäsenyyttä olisi haettava, jos haetaan?

– Hakemus voidaan jättää koska tahansa. Sitä olemme korostaneet tähänkin saakka, että Suomi voi suvereenina valtiona päättää ja hakea liittoutumista, jos katsomme sen etujemme mukaiseksi, sanoo Tuomioja.

Jukka Korpan mukaan Natoon liittymisprosessi on hoidettava taiten.

– Liittymisprosessi on kimurantti ja siinä tarvitaan ulkopoliittista osaamista ja taitoa. Lisäksi se on hoidettava niin, ettei Venäjä pysty häiritsemään. Venäjän intresseissä on varmasti sabotoida Suomen Nato-jäsenyys, toteaa Kopra.

Hakemuksen lisäksi Natolla on myös toinen keino ottaa uusia jäseniä, kertoo Kopra.

– Niin sanottu kutsumenettely, jossa jäsenvaltiot etukäteen toteavat uuden jäsenen otosta. Sen jälkeen tehdään kutsu, johon vastataan myöntävästi. Näin kaikki tapahtuu nopeammin kuin perinteisessä hakemusprosessissa, sanoo Kopra.

– Mietimme aina, että me joudumme itse lähettämään joukkoja jonnekin. Tässä muuttuneessa tilanteessa, meidän täytyy myös miettiä, että kuka meitä auttaisi, jos olisimme Ukrainan tilanteessa. Varmasti saisimme materiaaliapua, mutta joukkoja ei tällä kertaa mistään, toteaa Jari Ronkainen.

– Tärkein asia on, ettei Suomi joudu sotaan eikä sotilaallisten toimien kohteeksi. Eikä se, kuinka sodassa meneteltäisiin, koska silloin olemme jo hävinneet, toteaa Tuomioja. Hän arvioi myös, että Nato-jäsenyyden myötä suomalaiset sotilaat nähtäisiin Venäjällä vihollisina.