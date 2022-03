Ylen kysely: Lähes 80 prosenttia suomalaisista kokee Venäjän uhkana – tutkijan mukaan Suomessa ei ole enää syytä häveliäisyyteen

Suhtautumisessa on jonkin verran eroa ikäryhmien välillä. 35–49-vuotiaista jopa 86 prosenttia kokee Venäjän tilanteen uhkana, 18–24-vuotiaista 73 prosenttia.

Tutkija: Ei enää syytä häveliäisyyteen

Politiikan tutkijoiden mielestä suomalaisten nykyinen suhtautuminen Venäjään on hyvin odotettua sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi viime viikolla Ukrainaan.

Tutkimukset eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia, mutta antavat osviittaa siitä, miten nopeasti suhtautuminen Venäjän tilannetta kohtaan on Suomessa muuttunut.

– Lukema on todella korkea. Kuva Venäjästä epäluotettavana on todella vahvasti jaettu. Ei voi sanoa, että enää olisi olemassa kahta leiriä, kuten suhtautumisessa Venäjään on aiemmin ollut näkyvissä, Vuorelma pohtii.