Hirsitalovalmistaja Honkarakenne uskoo tulevaan Venäjän kaupan loppumisesta huolimatta – yt-neuvotteluissa on sovittu lomautuksista

Toimitusjohtaja Marko Saarelaisen mukaan yhtiö on löytänyt Venäjän vientiä korvaavia markkinoita ja näkymä tälle vuodelle on näin parantunut.

Saarelaisen mukaan joitakin toimihenkilöitä on lomautettu. Karstulan tehtaan tuotanto on kuitenkin jatkunut pääosin normaalisti. Pääluottamusmies Marko Koskinen toteaa, että kotimaan kauppa on käynyt hyvin ja tehtaalla on työn alla esimerkiksi omakotitaloja ja vapaa-ajan asuntoja.