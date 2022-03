Kryptoyhteisö on lahjoittanut Ukrainalle jo yli 40 miljoonan euron edestä kryptovaluuttoja

Perinteisen talousavun lisäksi Ukraina on pyytänyt lahjoituksia kryptovaluutoissa. Kansakunnan tukemiseksi on luotu NFT-teoksia ja kryptokeräyksiä. NFT:itä on kutsuttu 2000-luvun sotaobligaatioiksi.

Venäjän hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle Ukrainalle kerätään varoja useiden eri kryptohankkeiden avulla. Kuva: Joonas Haverinen / Yle