Raahen kultakaivos lomauttaa ja ajaa tuotantonsa alas lähiviikkoina – uusi johtaja luottaa edelleen kallioperän kultapitoisuuksiin

Raahen kultakaivoksen toiminnassa ja johdossa on tapahtunut isoja muutoksia.

Kaivosta ajetaan ylläpitotilaan, ja iso osa henkilöstöstä lomautetaan. Louhinta on lopetettu, mutta tuotannossa käsitellään aiemmin louhittua materiaalia vielä kuun loppuun. Sen jälkeen töissä on parikymmentä ihmistä, kun vuodenvaihteessa kaivoksella oli vielä yli sata työntekijää.

Myös kaivoksen johdossa on tapahtunut muutoksia. Uusi kaivosjohtaja on Raahessa syksyllä aloittanut Pasi Karekivi, jolla on alalta lähes 20 vuoden kokemus.