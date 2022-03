Harkovalainen lasten ja nuorten teatteriryhmä jäi jumiin Jyväskylään – "Tuntuu, että räjähdän kaikesta tunnevyörystä", sanoo johtaja

Teatteriryhmä on saanut apua vapaaehtoisilta Jyväskylässä. Auttajien joukossa on ollut venäläisiä, latvialaisia, ukrainalaisia ja valkovenäiläisiä. "Nyt on tosi tärkeää erottaa valtio kansallisuudesta. Ne jotka asuvat täällä, eivät ole valinneet tätä presidenttiä eivätkä sotaa", Svizlana Goncharova muistuttaa.

Kuva: Jarkko Riikonen / Yle