Tässä ovat Venäjän 20 suurinta suomalaisyhtiötä – moni jatkaa liiketoimintaa sotivassa maassa, vaikka kotimaassa Venäjän toimet tuomitaan

Yllä olevalta listalta on poistettu suomalaisyhtiöitä, jotka on myyty ulkomaille tai jotka ovat lopettaneet liiketoimintansa Venäjällä jo ennen kriisiä.

1. Fortum keskeyttää investoinnit – liiketoiminta jatkuu

Venäjän ylivoimaisesti tärkein suomalaisyhtiö on Fortum. Sillä on Venäjällä yhdessä saksalaisen tytäryhtiönsä Uniperin kanssa 12 voimalaitosta ja 7 000 työntekijää.

2. Nokian Renkaat kiihdyttää valikoitujen tuotteiden siirtoa

Nokian Renkaat on Venäjällä toiseksi suurin suomalaisyhtiö. Sotatoimet ja pakotteet ovat aiheuttaneet merkittävää epävarmuutta, ja yhtiön osakekurssi on ollut viime päivät jyrkässä laskussa.

3. YIT miettii lähtöä

– Hyökkäys on kiihdyttänyt Venäjän liiketoimintamme strategisten vaihtoehtojen arviointityötä. Meillä on liiketoimintaa Venäjällä neljässä kaupungissa ja toistaiseksi rakentaminen on jatkunut työmaillamme. Tässä nopeasti eskaloituneessa epävakaassa tilanteessa ensisijainen huolemme on ollut varmistaa työntekijöidemme turvallisuus, yhtiöstä kerrotaan.