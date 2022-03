Iäkkäät omaishoitajat sinnittelevät taukojen voimin – Valto Wellenius, 71: "Nukkuminen jää katkonaiseksi ja lisää henkistä väsymystä"

Yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Omaishoitosopimuksia on noin 50 000. Yli puolet omaishoitajista on yli 65-vuotiaita ja heidän määränsä kasvaa väestön vanhenemisen myötä.

Omaishoitaja Valto Wellenius ja hänen puolisonsa Marianna Kokko pelaavat muistipeliä. Se on huvia, joka on mieluista molemmille.

He vastaavat vuorotellen kysymyksiin, kuten mikä on Dannyn oikea nimi, tai mikä on Naantalissa sijaitsevat Tasavallan presidentin kesäasunnon nimi.

Pelin lisäksi aika kuluu muun muassa televisiota katsellen. Se on Welleniuksen mukaan heille todella tärkeä laite.

Wellenius on hoitanut muistisairasta puolisoaan vuodesta 2013. Viime vuosina 71-vuotias hoitaja on huomannut, että ikä alkaa painaa.

– Jalat puutuvat, ja pitäisi päästä selkäkuvaukseen keväällä tai kesällä. Olen niin väsynyt, että kuudesta vapaapäivästä kaksi ensimmäistä menee nukkuessa. Nukkuminen jää yöllä katkonaiseksi ja se lisää henkistä väsymystä. Hyvän mielialan pitäminen yllä on myös vaikeaa, kertoo Wellenius.

Hän ei osaa arvioida, miten kauan enää jaksaa. Omista harrastuksistaan Wellenius on joutunut luopumaan. Kodin lähellä on onneksi kuntosali, jossa hän voi käydä niin, että puoliso jää siksi aikaa kotiin. Kun puoliso on päiväkerhossa, hän käy kaupassa, maksaa laskuja ja hoitaa asioita.

Puolison pitkät hoitojaksot ovat laitostaneet tätä, eikä hän sitäkään halua.

– Niiden jälkeen puoliso on useamman päivän omissa maailmoissaan.

Omaishoitaja Valto Wellenius ja Marianna Kokko elävät aktiivista elämää muistisairauden ehdoilla. Kahdesti viikossa on Mariannan kerhopäivä, mutta iloa arkeen tuo vaikka käynti kahvilassa. Tässä pelataan muistipeliä. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Porissa 90-vuotias omaishoitaja rentoutuu tekemällä ristikoita

90-vuotias Aila Bärlund hoitaa miestään Porissa. He ovat olleet naimisissa 66 vuotta. Vuoden mummuksi valittu Bärlund on arka pyytämään apua, vaikka lapsia on siunaantunut monessa polvessa ja vierailijoita riittää.

Bärlund huolehtii miehensä vaatettamisesta ja ruokailusta sekä valvoo tätä muutenkin.

– Kun hän menee nukkumaan päivällä, teen ristikoita, kudon tai pelaan tietokoneella. En osaa sanoa, kaipaanko mitään. Kun täällä käy vieraita, heidän kanssaan on mukavaa jutella. Käyn myös kaupassa, kertoo Bärlund.

Aila Bärlund on valittu Vuoden mummuksi. Hänet ilmoitti kilpailuun lapsenlapsi Maija Raitokari. 90-vuotias isoäiti on ollut naimisissa 66 vuotta. Kuva: Jere Sanaksenaho/ Yle

Vuoden mummu Aila Bärlund kertoo arjestaan ja tunnustuksen merkityksestä.

Keksimme aina tekemistä

Turussa omaishoitaja Valto Welleniuksen päivään kuuluu arjen askareita. Hän keittää aamupuurot, annostelee salaattia, kokkailee, keittää parit päiväkahvit, huolehtii pyykeistä, vuoteiden sijaamisesta ja siivoaa.

Pariskunta muutti uuteen senioriasuntoon loppuvuodesta 2019. Wellenius kiittelee asunnon esteettömyyttä ja avaria pesutiloja. Myös keittiö hohtaa uutuuttaan.

– Hankin ruoka-annoksia myös valmiina ja lisään niihin kurkkua, paprikaa ja salaatinkastiketta. Kerran kahdessa viikossa meillä käy siivooja, joka muun muassa desinfioi pintoja ja imuroi.

Marianna Kokko on tyytyväinen puolisonsa apuun. Lapseton pariskunta on elänyt avoliitossa 35 vuotta.

– Olen oikein tyytyväinen. Meillä on oikein hyvä yhdessä. Uusi asuntokaan ei ole liian iso ja näköalat ovat ihanat. Keksimme aina tekemistä. Sehän on tärkeää, että itse on aktiivinen, kertoo Kokko.

Wellenius kertoo, että he joutuivat yllättäen hammaslääkäriin, mutta siitäkin reissusta otettiin kaikki irti.

– Saatiin samalla syödä laskiaispullat kahviossa.

Valto Wellenius on tehnyt eri puolille kotia kylttejä, joissa muistutetaan puolisolle kuka hän on ja mitä ei tehdä. Tämä kyltti on kodin ulko-ovessa. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Omaishoitokeskus tarjoaa päivätoimintaa

Valto Welleniuksen puoliso Marianna Kokko käy kaksi kertaa viikossa kerhoissa, joissa hän viettää aikaa kuusi tuntia. Toinen kerhoista on Omaishoitokeskuksessa (siirryt toiseen palveluun), jota pitää yllä Turun Seudun Omaishoitajat -yhdistys.

Toiminnanjohtaja Katja Havula kertoo, että iäkkäiden omaishoitajien määrä on lisääntynyt ja trendi jatkuu, koska väestö ikääntyy koko ajan.

– Meidän omaishoitajien keski-ikä on yli 80 vuotta ja ikähaarukka 55 ja 90 vuoden välillä. Yli 90-vuotiaita ei meidän verkostossa ole nyt, mutta heitäkin on ollut.

Yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti (siirryt toiseen palveluun) läheistään. Omaishoitosopimuksia on noin 50 000 ja hoitajista yli 65-vuotiaita on noin 30 000.

Havula tietää, että iäkkäätkin omaishoitajat pärjäävät, jos tukea on tarpeeksi tarjolla.

– Vain murto-osa hoitajista saa virallista omaishoitotukea. Vapaiden pitäminen vaihtelee. Osa omaishoitajista pystyy pitämään niitä, osa ei pidä sen takia, että omaiselle ei ole sopivia hoitovaihtoehtoja. On myös omaishoidettavia, jotka eivät suostu sijaishoitoon, kertoo Havula.

Hän toivoo, että ongelmiin on havahduttu Suomessa. Havulan mukaan nyt ovat käsillä viimeiset hetket aloittaa tukien kehittäminen.

Toiminnanjohtaja Katja Havula toivoo omaishoitajien tukien uudistamista. Pelkkä laitoshoidon lisääminen ei riitä. Siellä iäkkäät menettävät toimintakykyään. Sama on näkynyt koronan aikaan, kun monet jättivät esimerkiksi kauppareissut väliin. Nyt kaupassa ei enää välttämättä pärjää. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Sijaishoito vaatisi uudistamista

Toiminnanjohtaja Katja Havulalla on käytännön esimerkki asiasta, jota pitäisi parantaa. Sijaishoidon pitäisi olla aiempaa yksilöllisempää.

– Suurin osa omaishoitajista tarvitsee lepohetken ja varsinkin iäkkäät tarvitsevat lepoa ladatakseen akkujaan. Heillä on myös itsellään sairauksia ja vaivoja.

Havula muistuttaa, että harva pystyy elämään elämäänsä niin, ettei toimisi omaishoitajana tai olisi hoidettavana.

Myös omaishoitaja Valto Wellenius toivoo uudistamista juuri sijaishoidon järjestelyihin. Hänen mielestään muistisairaille pitäisi tarjota hoitopaikoissa yhden hengen huone.

– Kahden hengen huoneessa tahtoo tulla riitaa helposti. Toinen saattaa ottaa toisen tavaroita. Eripuraa tulee väärinkäsityksistä, kertoo Wellenius.

