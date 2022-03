Musiikki on sodassa näkymätön ase – Ukrainan kansallislaulu soi ympäri maailmaa

Ukrainan kansallislaulu on soinut ympäri maailmaa sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi maahan viime viikolla.

Ukrainassa laulu on nostattanut yhteishenkeä, ja muualla kuorot ja orkesterit ovat esittäneet sitä osoittaakseen tukensa Ukrainalle.

Kutsu sotatantereelle

Viikon sisällä netissä on levinnyt videoita, kuinka Ukrainan kansallislaulua esitetään eri puolilla hyökkäyksen kohteena olevaa maata.

Twitterissä on katsottu lähes kaksi miljoonaa kertaa video, jossa tuntematon henkilö soittaa kansallislaulua trumpetilla iskujen keskellä Sumyn kaupungissa. Soitto kaikuu kivitalojen välissä kuin kutsuna sotaan.

Muun muassa USA Today -sanomalehti on uutisoinut (siirryt toiseen palveluun) videosta. Yle ei ole pystynyt varmistamaan videon aitoutta. Videon suosio on kuitenkin esimerkki siitä, miten musiikki koskettaa isoja ihmismääriä sodan ja kriisin aikana.

Sotilasmusiikin historiassa torvilla on soitettu signaaleja uhkaavasta vaarasta tai annettu käskyjä armeijalle. Marssirummuilla on puolestaan annettu tahtia joukoille.

– Sodankäynti on muuttunut niin, ettei käskyjä enää anneta torvilla ja rummuilla, sanoo sotamusiikkialan intendentti Marjo Riihimäki Pääesikunnasta.

Suomessa sotilassoittokuntien tehtävänä on maanpuolustustahtoon vaikuttaminen musiikin keinoin. Tästä esimerkkinä on viime itsenäisyyspäivänä Puolustusvoimien Youtube-kanavalla julkaistu Minun Suomeni -video (siirryt toiseen palveluun) .

Musiikillista tukea Ukrainalle

Esimerkiksi New Yorkissa sijaitseva Metropolitan-ooppera esitti kansallislaulun ennen Verdin Don Carlos -oopperan näytöstä. Esityksen voi katsoa oopperan Youtube-kanavalta täältä (siirryt toiseen palveluun) .

Suosittu amerikkalainen viihdeohjelma Saturday Night Live puolestaan alkoi viikonloppuna sketsin sijaan Chorus Dumka -kuoron esityksellä. He lauloivat kappaleen Prayer for Ukraine eli suomeksi Rukous Ukrainan puolesta. Esitys on nähtävissä SNL:n Youtube-kanavalla täältä (siirryt toiseen palveluun).