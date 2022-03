Ainakin Ukrainan sodan osalta Venäjä on hävinnyt informaatiosodan lännessä. Sosiaalinen media on täyttynyt Ukrainan tuesta. RT-kanavan ja valtiollisen uutistoimiston Sputnikin toimiluvat on lopetettu (siirryt toiseen palveluun) EU:n alueella. RT:n päätoimittaja Margarita Simonjan on asetettu EU:n pakotelistalle (siirryt toiseen palveluun).