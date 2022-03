Porotaloutta uhkaa jälleen katovuosi – maa- ja metsätalousministeriö alkaa selvittää vahinkoja, mutta ei aloita ennaltaehkäiseviä toimia

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt selvittää porotalouden vahinkoja kuluvan talven laiduntilanteen takia. Selvityksen laatii Luonnonvarakeskus.

– Me olemme jo aiemmin todenneet, että lupausta ei voida antaa poronhoitolain mukaisen korvausmekanismin käynnistymisestä, mutta selvitys on eri asia, sanoo maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Tapani Sirviö .

Ministeriö ei kuitenkaan aio aloittaa porokuolemien ennaltaehkäiseviä toimia, kuten saamelaiskäräjät ja Paliskuntain yhdistys olivat toivoneet. Sirviö kertoo, että paliskuntien tehtävänä on huolehtia siitä, että paliskunnan osakkaiden porot hoidetaan ja poronhoitoon kuuluvat työt tulevat tehdyiksi. Porojen mahdollinen lisäruokinta on osa poronhoitoa.

– Suomen poronvahinkolainsäädäntö on takautuva mekanismi, eli jos kaikista paliskunnan toimista huolimatta tuhoja tapahtuu, niin sitten niitä arvioidaan meidän lainsäädännön puitteissa.

Selvityksen laatimiseen varattu neljä kuukautta

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan haittojen toteaminen ja porovahinkolain korvausjärjestelmän käyttöönoton edellytyksenä on, että tuho ja vaikutukset porotalouteen on todettu selvityksellä. Selvitys laaditaan tämän vuoden elokuuhun mennessä. Aikataulu on sama, kuin aiempana katovuotena 2019–2022.