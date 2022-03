Naapurimaihin pakenevien ukrainalaisten määrä nousee nopeasti – EU esittää ukrainalaisille heti kahden vuoden oleskelulupaa, myös passitta rajan yli

Venäjän hyökkäystä naapurimaihin paenneiden ukrainalaisten määrä on noussut jo yli 830 000:een, YK kertoi keskiviikkona iltapäivällä. Päivää aiemmin YK sanoi pakolaisia olevan 660 000.

Yli puolet pakolaisista on mennyt läntiseen naapurimaahan Puolaan.

116 000 on paennut Unkariin, 67 000 Slovakiaan, 65 000 Moldovaan, 43 000 Venäjälle ja 38 000 Romaniaan, YK:n pakolaisjärjestö UNHCR kertoo.

EU on luvannut toivottaa kaikki Ukrainasta pakenevat tervetulleiksi.

Komissiolta esitys nopeutetusta oleskeluluvasta

Komissio ehdottaa myös, että rajatarkastuksia helpotettaisiin Ukrainasta tulevien osalta niin, että he pääsisivät EU:hun, vaikkei heillä olisi voimassaolevaa passia tai viisumia. Jo nyt ukrainalaiset voivat tulla ilman viisumia EU-maihin enintään kolmeksi kuukaudeksi, jos heillä on passi, jossa on biometrinen tunniste.