Maatiaiskarjojen geeneissä voi piillä sopeutumismahdollisuuksia vaikka ilmastonmuutokseen, siksi niitä pitää säilyttää ja tutkia

Suomalaiset alkuperäisrodut ovat osaksi jo kadonneet. Meillä eläneitä maatiaissikoja ei enää ole, ne kuolivat sukupuuttoon 1950-luvulla. Myös nautarodut olivat vähällä kadota. Suomen eri lammasrodut ovat säilyneet paremmin ja kirjavia maatiaskanoja on ylläpidetty eri puolilla maata.

Edelleen varsin vähälukuisten alkuperäisrotujen nautojen tulevaisuus on tällä hetkellä turvattu, sillä Louen tilalla on niiden ylläpitoon hyvät mahdollisuudet ja uusia suunnitelmia lapinlehmien varalle.

Pelson vankilan lampolassa on eri linjojen suomenlampaita, joita on käytetty jalostukseen.

Vangit pitäneet navettahommista

– Nämä on ihan eläviä olentoja, niitä kohtelee niin kuin haluaisi itseään kohdeltavan. Minulla on semmonen ohjenuora näiden kanssa, että jos nämä osaisivat puhua, niin ne sanoisivat, että Tero on ihan hyvä jätkä.