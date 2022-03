Myötätuuli toi runsaasti muuttolintuja Suomeen – Turun seudulla bongattu jo satoja kiuruja

Suomeen on puhaltanut viime päivinä lounaistuuli ja myötätuulessa maahan on saapunut lukuisia kiuruja ja töyhtöhyyppiä. Tosin linnut ovat pysähtyneet Lounais-Suomen rannikolle, kertoo Birdlife Suomen tiedottaja Jan Södersved .

– Muu maa on vielä pitkälti lumen peitossa. Jos lumitilanne olisi Suomessa toinen, linnut olisivat levittäytyneet isommalle alueelle ja jatkaneet muuttoaan sisämaahan. Nythän sisämaassa on toistaiseksi vielä hiljaisempaa, Södersved kuvailee tilannetta.

Birdlife Suomen ylläpitämän Tiira.fi (siirryt toiseen palveluun) -havaintosivuston mukaan Varsinais-Suomessa on tehty kahden päivän aikana kymmeniä havaintoja työhtöhyypistä. Södersvedin mukaan Turun seudulla on tällä hetkellä myös satoja kiuruja odottamassa säiden lämpenemistä, jotta ne voivat jatkaa matkaansa laajemmalle alueelle.

– Lisäksi Suomeen on saapunut jo hanhia. Metsähanhia on tullut viikonvaihteessa ja merihanhia jo helmikuun puolivälistä lähtien. Sitten on tehty havaintoja muutamista kurjista Varsinais-Suomessa, ja kevään ensimmäinen tylli on havaittu Utössä tiistaina, hän kertoo.