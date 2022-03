Viisi grafiikkaa siitä, millaisia seurauksia Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on muulle maailmalle

Maiden osuus viennistä on vieläkin suurempi: Venäjä on suurin vehnän viejä, Ukraina viidenneksi suurin. Maiden sota on sen vuoksi vaikuttanut jo ennen satokautta vehnän maailmanmarkkinahintaan. Sillä on viiveellä ikäviä seurauksia varsinkin köyhien maiden ruokaturvaan.