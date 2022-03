Herätys: Ukraina menetti Hersonin hallinnan | Ylen mittaus: Kokoomus kasvattaa suosiotaan | Marjatilallinen on valmis asuttamaan ukrainalaistyöntekijöidensä perheetkin

Ukrainan joukot poistuneet Hersonista

Ylen mittaus: Kokoomus vahvistaa asemaansa suosituimpana puolueena, keskusta piristyy hieman

Ylen uusi kannatusmittaus kertoo kokoomuksen nousseen entistä selvemmin suosituimmaksi puolueeksi. Kokoomuksen kannatusosuus on nyt 22,6 prosenttia, SDP:n 18,5 prosenttia ja kolmantena tulevan perussuomalaisten 15,6 prosenttia. Vihreiden alamäki jatkuu, mutta keskusta ja perussuomalaiset ovat vahvistuneet hieman.

Marjatilallinen lupaa majoittaa kaikki ukrainalaiset työntekijänsä perheineen – taimet saavat jäädä istuttamatta: "Pieni ongelma tässä kuvassa"

Sampo Keskisen kasvihuone saattaa ammottaa tyhjyyttä kesään asti. Kasvihuoneessa pitäisi alkaa maaliskuun puolessa välissä 130 000 vadelman taimen ruukkuistutus. Työtä on ollut tekemässä vuodesta toiseen samat ukrainalaismiehet. Nyt heidät on vedetty sotaan.

Keskisen marjatila Kuhmoisissa haluaa olla yhtä uskollinen ukrainalaisille kuin he maatilalle. Tila majoittaa työtekijöiden perheet , jos he pääsevät Suomeen. Heistä ei silti odoteta työvoimaa. MTK:n ja Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton mukaan moni muu tila toimii samoin. ** **

Ukrainan puolesta taistelee ennennäkemätön hakkeriarmeija, mukana suomalainen “Jouni”

Ukrainan puolustaminen Venäjää vastaan on saanut verkkoaktiivit liikkeelle eri puolilla maailmaa. Venäjää vastustavat hakkeri-iskut voivat viedä konfliktin kuitenkin arvaamattomalle tasolle, asiantuntijat varoittavat.

Säässä ei suuria muutoksia

Torstaiaamu on lännessä selkeä, idässä pilvisyys on runsaampaa. Lämpötila on koko maassa pakkasella. Päivään mennessä etelässä ollaan selvästi plussan puolella.