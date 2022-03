Floristit Terhi Merinen ja Camilla Niemistö antaisivat työnantajalle luvan koronarokotustietoihin – hallitus joutuu miettimään, vieläkö muutos kannattaa

– Minulle on aivan sama, kysytäänkö minulta koronavirusrokotetietoja. Ei haittaisi, sanoo Niemistö.

– Tässä tilanteessa on kyseessä kuitenkin yleinen hyvä, katsoo Merinen.

He kuitenkin lisäävät, etteivät haluaisi jakaa kaikkia terveystietojaan työnantajan kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä sai helmikuussa valmiiksi ehdotuksen asiasta. Se on nyt lausuntokierroksella.

On vielä epäselvää, annetaanko asiasta lopulta hallituksen esitys. Se arvioidaan, kun lausuntokierros on päättynyt. Päätöksessä otetaan huomioon, millainen koronatilanne tuolloin on.