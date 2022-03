Energian hinta voi nousta Suomessa ällistyttäviin lukemiin jos Venäjä-kytköksistä riuhtaistaan irti hetkessä – selvitimme, mitä seurauksia siteiden katkaisemisesta olisi

Eurooppa on energiansaannissaan hyvin riippuvainen venäläisistä fossiilisista polttoaineista, etenkin maakaasusta. Tämä riippuvuussuhde on tunnistettu ongelmaksi jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

"Ei tapahtuisi kivuttomasti"

Tästä huolimatta Kostama on sitä mieltä, ettei Venäjän irrottaminen Suomen energiajärjestelmästä tuottaisi "ylitsepääsemätöntä ongelmaa". Hinnat kuitenkin nousisivat, mutta kuinka paljon, sitä on vaikea arvioida, Kostama sanoo.

Energiayhtiöiden velvoitevarastoissa ja valtion varmuusvarastoissa on viiden kuukauden normaalia kulutusta vastaava määrä tuontipolttoaineita. Lisäksi yrityksillä on omia kaupallisia varastoja.

Turve nousee erilaiseen valoon

– On ollut järkevää ja edullista tuoda öljyä Venäjältä vähiten logistiikankin takia, kun naapurivaltiosta kyse, mutta öljyä on saatavissa muualtakin maailmasta, Kostama sanoo.

Huoli energiajärjeselmän Venäjä-riippuvuudesta on kääntänyt katseita kotimaiseen turpeeseen. Se on ilmaston kannalta erittäin huono energianlähde, mutta sekä Oras Tynkkynen että Jari Kostama ovat sitä mieltä, että turpeen käytön lisääminen väliaikaisesti olisi tässä kriisitilanteessa järkevää.

Tynkkynen on aiemmin toiminut vihreiden kansanedustajana ja on nykyisin vihreiden kaupunginvaltuutettu Tampereella.

Vihreällä siirtymällä irti Venäjä-riippuvuudesta

Muualla Euroopassa tilanne on paljon Suomea vaikeampi

Koko Euroopan tasolla on paljon hankalampaa irrottaa energiajärjestelmä Venäjä-riippuvuudesta. Erityisen vaikeaa se on maakaasun osalta. Eurooppaan tulevasta maakaasusta noin 40 prosenttia on peräisin Venäjältä, ja monissa EU-maissa maakaasun merkitys on energian kokonaiskulutuksessa hyvin merkittävä.