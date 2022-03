Satasairaala peruu kiireettömiä leikkauksia koronaruuhkan ja hoitajien työtaistelun takia

Kyse on leikkauksista, joiden jälkeen vaaditaan vuodeosastohoitoa. Leikatuille potilaille ei ole riittävästi vuodepaikkoja.

Satasairaalan vuodeosastoilla on tällä hetkellä runsaasti potilaita, jotka odottavat siirtoa perusterveydenhuoltoon, mikä ruuhkauttaa osastoja. Perusterveydenhuollossa puolestaan ei ole jatkohoitopaikkoja, koska osastoilla on paljon koronapotilaita ja henkilökuntaa on koronan takia sairauslomilla.