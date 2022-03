"Ydinasepidäke estää lännen väliintulon Ukrainaan" – UPI:n tutkija Matti Pesu arvioi, mitä keinoja lännellä on puuttua Venäjän hyökkäykseen

Länsimailla on selkeä näkemys siitä, että Ukrainaa avustetaan puolustusmateriaaleilla ja asetoimituksilla. Sotilaallinen väliintulo ei ole mahdollista, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu .

A-studiossa keskiviikkona vieraillut Pesu muistuttaa, että Venäjä on ydinasevaltio.

– Nato ei suin surminkaan halua ajaa tilannetta siihen pisteeseen, että tilanne kiristyisi ydinsodan partaalle. Venäjä on sodan alusta lähtien viitannut ydinaseisiin.

– Kansainvälinen turvallisuusjärjestelmä perustuu siihen, että vain YK:lla on oikeus puuttua voimakeinoin toisen valtion asioihin. YK:n turvallisuusneuvosto ei pysty nyt asiaa käsittelemään kun Venäjä on puheenjohtajana, mutta muitakin toimielimiä on kuten yleiskokous.