Venäjän puolustusministeriö myöntää: Ukrainassa on kuollut 498 venäläistä sotilasta, haavoittuneita lähes 1 600

Venäjä ilmoittaa, että 498 venäläistä sotilasta on kuollut Ukrainassa.

Venäjän televisision välittämässä tiedonannossa hän lisäsi, että "1 597 toveriamme on haavoittunut". Tiedoista kertoo uutistoimisto AFP.

Ukraina: Venäjän tappiot lähes kuusi tuhatta

Ukraina on julkistanut tietoja, joiden mukaan Venäjän kärsimät tappiot ovat huomattavasti korkeammat.

Venäjä on lähettänyt rintamalle sekä ammattisotilaita että varusmiehiä. Ukrainan lähialueille kerättiin jo viime vuoden lopulta asevoimaa, jonka kokonaismäärä läntisten arvioiden mukaan nousi ennen hyökkäystä jopa 190 000 sotilaaseen.

Konashenkov kiisti, että "erikoisoperaatioon" osallistuisi varusmiehiä tai sotakoulujen kadetteja. Uutistoimisto AFP:n mukaan sotilaiden omaisia auttavat riippumatttomat järjestöt ovat kuitenkin kertoneet, että operaatioon on käsketty varusmiehiä.

Venäjällä sotilaiden äitien järjestö aktiivinen

Venäjällä toimiva sotilaiden äitien järjestö on auttanut huolestuneita omaisia, raportoi brittiläinen Guardian-lehti (siirryt toiseen palveluun). Venäjän aiemmin käymissä sodissa on Sotilaiden äidit -järjestö muodostunut usein merkittäväksi tekijäksi, joka on pyrkinyt selvittämään sotilaiden kohtaloita, joita viranomaiset ovat salanneet.